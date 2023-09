Si lascia cadere da tre metri per evitare i poliziotti dopo aver rubato monete a un distributore

Si è lanciato da un muro alto tre metri per sfuggire alla polizia, dopo aver rubato poco più di cento euro in monetine da un distributore automatico. Non è bastato però, perché gli agenti - che lo avevano scoperto grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza - lo hanno intercettato poco dopo quando, claudicante, tentava di lasciare l'immobile da una uscita di emergenza. Protagonista un 41enne, a carico del quale c'era già una ordinanza di custodia cautelare in carcere, che si era introdotto nella sede di una società di infrastrutture in via Biancamano.