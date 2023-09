La Cassazione sposta a Roma il processo sui conti della Juventus

Il processo sui conti della Juventus si sposta a Roma. I giudici della Quinta sezione della Cassazione hanno dichiarato l'incompetenza territoriale della Procura di Torino ordinando la trasmissione degli atti a quella romana. Così la decisione in serata.

E' trascorso quasi un anno dalla chiusura delle indagini condotte dalla Procura del capoluogo piemontese sui conti Juve. Sotto accusa i bilanci dal 2019 al 2021. Dodici gli ex dirigenti indagati per falso in bilancio e manipolazione del mercato, tra i quali l'ex presidente Andrea Agnelli.

Il 10 maggio, nella prima udienza preliminare, il giudice aveva ammesso tra le parti civili alcuni azionisti e associazioni dei consumatori. Poi aveva accolto la richiesta della difesa bianconera, rimandando alla Corte di Cassazione la decisione sul luogo dove celebrare il processo. Due le alternative a Torino, dove volevano rimanesse i pm Mario Bendoni e Marco Gianoglio, secondo i quali qui sarebbe stato commesso il possibile reato. Roma dove si trova la Consob, o Milano dove ha sede la Borsa e per la quale si è espresso anche il procuratore generale presso la Cassazione. Il 26 ottobre, quando a Torino è in calendario la prossima udienza, il procedimento verrà chiuso per farlo ripartire nella nuova sede.