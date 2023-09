Il compagno Simone Caminada condannato nel febbraio scorso

Gianni Vattimo è stato legato dal 2010 con il suo compagno Simone Caminada. Il 39enne brasiliano, assistente del filosofo, nel febbraio scorso è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Torino a due anni di reclusione (pena sospesa) per

circonvenzione di incapace.

Per i giudici Caminada avrebbe approfittato della fragilità del filosofo per mettere le mani sul suo patrimonio. Nei confronti di Vattimo i periti della Procura avevano accertato "patologie che portano a un deficit sul piano previsionale, esecutivo e sulla capacità di autodeterminazione: un disturbo depressivo aggravato dal Parkinson".

La difesa di Caminada aveva annunciato ricorso contro la condanna. E lo stesso 87enne professore, subito dopo la condanna, in alcune interviste aveva ribadito la sua intenzione di voler sposare Simone.

Domenica scorsa Caminada aveva postato una foto su Facebook del filosofo ricoverato in un letto dell'ospedale di Rivoli scrivendo che le condizioni di Gianni Vattimo si erano aggravate, diventando critiche. Al tempo stesso anche Caminada aveva criticato nello stesso post la Procura di Torino che nei giorni precedenti aveva designato un amministratore di sostegno urgente per decidere sul piano terapeutico, visto che Vattimo era stato giudicato incapace di intendere.

Nel post Caminada aveva collegato la situazione sanitaria del filosofo alla vicenda giudiziaria: "Si è completamente lasciato andare, avrà detto basta alla persecuzione… Non lo so, ma umanamente capirete voi stessi che è molto possibile. Certo è che dagli inizi agosto mangiava e beveva poco ma solo perché osservato da noi che l'abbiamo a cuore. Dormiva molto, la bocca si era spenta e ogni tanto mi chiamava a lui ma solo per darmi un lungo abbraccio".

Per due volte Caminada e Vattimo hanno tentato la strada dell'unione civile, ma è sempre finita con un nulla di fatto: nel dicembre 2022 era stata la Procura a bloccare le nozze previste nel Comune di Vimercate (Monza Brianza) proprio a causa del giudizio pendente sull'assistente. Nell'aprile scorso, invece, era stata la sindaca di Occimiano (Alessandria), Vania Olivieri, a fare annullare la cerimonia dopo avere conosciuto la coppia, convocata a causa della grande differenza di età, e dopo avere constatato che Vattimo non riusciva a parlare.