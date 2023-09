Sonego e Vavassori in campo per la coppa Davis

E' il momento dei torinesi. Lorenzo Sonego e Andrea Vavassori scendono in campo a Bologna per disputare Italia-Canada, la prima delle tre sfide degli Azzurri in programma nella fase a gironi della Coppa Davis. Gli incontri inizieranno alle ore 15 e saranno trasmessi in chiaro su Rai2, Raisport e Raiplay.

Inizierà Sonego che si confronterà in singolare con Vasek Pospisil, subito dopo Lorenzo Musetti si scontrerà con Denis Shapovalov. Infine il doppio: Simone Bolelli e Vavassori contro Gabriel Diallo e Pospisil.

L'Italia in questi giorni disputerà tre partite e affronterà in ordine prima il Canada poi il Cile, l'avversario più temibile, e infine la Svezia, che dovrebbe essere quello più morbido. Tutti gli incontri si giocheranno a Bologna.