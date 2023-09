Cinque presunti spacciatori arrestati a Torino dalla Polizia

Cinque persone di nazionalità marocchina, di età compresa tra 39 e 55 anni, sono state arrestate e condotte in carcere per reati connessi allo spaccio di droga. Sequestrati nell'operazione 22 panetti di stupefacente. Uno degli indagati era sottoposto all'affidamento in prova dopo un altro arresto per droga, un altro era sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di firma presso al commissariato di Barriera di Milano perché coinvolto in una ulteriore

vicenda di droga.

Cinque presunti spacciatori arrestati a Torino, l'operazione della Polizia

A condurre l'operazione gli agenti del commissariato di Polizia Dora Vanchiglia di Torino insieme al personale del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte e ad unità cinofile della Polizia di Stato e della Polizia municipale.

Cinque presunti spacciatori arrestati a Torino, le indagini partite due anni fa

A dare il via alle indagini un arresto condotto due anni fa, nel novembre 2021. Gli agenti nell'occasione sequestrarono 12 panetti di hashish, marchiati col logo di un famoso prodotto dolciario, per un peso di un chilo e 200 grammi. L'azione degli investigatori, unita ad altri sequestri di hashish effettuati nel corso del primo semestre 2022 avrebbero permesso di raccogliere prove nei confronti dei cinque arrestati la cui attività era quella di vendere hashish e cocaina.