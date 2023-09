Stefano Bollani e l'orchestra Rai riaccendono piazza San Carlo

“Suonare con questa orchestra è un privilegio”, le parole di Stefano Bollani. Il riferimento è all'orchestra sinfonica nazionale della Rai, con lui sul palco in piazza San Carlo a Torino. E il merito è di MiTo Settembre Musica, che li ha portati lì per la gioia del pubblico.

La rapsodia in blu, il brano più conosciuto e più atteso, è stata la ciliegina sulla serata “New York, New York”. Musica all'aperto per segnare la fine dell'estate e l'apertura alla città di MiTo.

Intervista a Stefano Bollani, musicista

Montaggio di Mattia Gaido