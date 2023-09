Preso Stentardo Giastin, evaso lo scorso luglio dal carcere di Alba

I Carabinieri di Asti hanno catturato Stentardo Giastin, latitante dopo essere evaso lo scorso 7 luglio dal carcere di Alba. Giastin, 39enne astigiano finito in carcere nell'ambito dell'operazione “Mare Magnum”, coordinata dalla procura della Repubblica di Asti. Giastin è inoltre gravemente indiziato di efferate rapine in abitazione.

Bloccato dai Carabinieri Stentardo Giastin, evaso dal carcere di Asti

Stentardo Giastin era in carcere ad Alba in regime di semilibertà ed è stato trovato in un alloggio di Belvedere Langhe, provincia di Cuneo. I militari prima dell'arresto hanno isolato l'area circondandola. Al momento dell'irruzione Giastin era in compagna di un pregiudicato trentenne di Alba oggetto di verifiche sul suo coinvolgimento. Il latitante, condotto nel carcere di Cuneo, interrogato dal Gip si è avvalso della facoltà di non rispondere.