Strage di Brandizzo, i parenti delle vittime dicono "No" ai funerali di Stato

Poche parole che tradiscono tutta la disperazione, tutta la rabbia, di chi in quella maledetta notte, a Brandizzo, ha perso un proprio familiare. “Non li vogliamo”, è la risposta dei parenti delle vittime a chi chiede loro dei possibili funerali di Stato. “Li vogliamo seppellire noi”, il commento a margine della grande manifestazione indetta dai sindacati a Vercelli.

Al momento una data per le esequie non c'è. La procura di Ivrea ha invitato le famiglie delle vittime dell'incidente ferroviario di Brandizzo a fornire elementi che possano portare al riconoscimento dei corpi. Solo in seguito al riconoscimento potrà essere concesso il nulla osta per i funerali. "Di tempistiche - ha spiegato l'avvocato Enrico Calabrese, legale dei parenti di Kevin Laganà, il più giovane dei cinque operai deceduti - non ce ne sono. Ma è comprensibile: l'impatto con il treno ha avuto degli effetti che tutti possono immaginare. Anche l'estrazione del Dna è molto complicata".