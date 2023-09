Supercoppa, quarti di finale: sarà Torino-Treviglio

Basket, Supercoppa LNP. Definiti i quarti di finale: la Reale mutua Torino, dopo aver vinto il girone A, affronterà Treviglio martedì 19 settembre alle ore 20,30. In qualità di testa di serie, Torino si è aggiudicata il diritto di giocare il quarto di finale di fronte al proprio pubblico al Pala Gianni Asti. I quarti di finale si giocheranno in gara unica: in palio il pass per le final four che si terranno a Montecatini Terme il 23 e 24 settembre.

Biglietti in vendita

I biglietti per la partita sono disponibili ora online sul sito Vivaticket. Sarà inoltre possibile acquistare i biglietti presso il Pala Gianni Asti domani (lunedì 18 settembre) dalle ore 16 alle ore 19, e martedì dalle ore 18,30 fino a inizio partita.