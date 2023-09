Alle 10,30 di oggi a Villar Fioccardo, in provincia di Torino, è scoppiato un incendio di rotoballe in una cascina, in via Giaconera. Le fiamme si sono sviluppare a ridosso di una cascina. Sul posto mezzi del Vigili del fuoco di Susa, Borgone, Sant'Antonino di Susa, e Bussoleno. Ci sono anche i Carabinieri. Non si segnalano feriti. Operazioni di bonifica in corso.