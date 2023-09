L'invito del Regio per la prima di domani giovedì 21 settembre. “Presentarsi in smoking e abito lungo o al ginocchio per le donne”. Nella precedente “prima” c'erano spettatori in jeans e scarpe da ginnastica, marsupi al posto delle borse . Per la “Juive” di Halevy dunque si vuole dare un segnale. Questa volta la platea sarà ben diversa rispetto alla scorsa inaugurazione del Don Giovanni.