Al via Tennis e friends

Al via al Circolo della Stampa Sporting di Torino la terza edizione di Tennis & Friends - Sport e Salute, che ha l’obiettivo di veicolare alla popolazione la cultura della prevenzione attraverso lo sport e regolari controlli medici ...

Dalla nascita al 2022 la Manifestazione ha raggiunto complessivamente 400.000 presenze con una crescita annua costante del 20%; 190.000 sono stati i check-up gratuiti effettuati...una tradizione che si rinnova in nome dell'importanza attribuita allo sport come vettore di benessere. Un percorso che negli anni ha acquisito sempre più autorevolezza donando consapevolezza”.



LO START E’ #BEACTIVE, LA PREVENZIONE E’ GIOVANE

La tappa piemontese di Tennis & Friends - Sport e Salute, Official Charity delle Nitto ATP Finals,

ha ospitato al Campo Stadio la Cerimonia inaugurale della

Settimana Europea dello Sport, alla presenza delle Istituzioni Europee, del Dipartimento Sport e

Giovani della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Regione Piemonte, della Città di Torino e

di numerosi campioni dello sport, rilanciando l’hashtag #beactive per richiamare l’attenzione sul

valore della pratica sportiva, dei corretti stili di vita e della prevenzione a partire dalle scuole.

Fare prevenzione e adottare corretti stili di vita significa mettere le basi per tutelare la

propria salute. A questo serve anche l’attività sportiva ed è molto importante che si

svolgano iniziative che mettono in campo il meglio dello sport e il meglio

della eccellenza sanitaria.

Prevenzione e sport, binomio vincente che non è soltanto uno straordinario veicolo di

aggregazione ma ha anche la funzione fondamentale di educare alla prevenzione e di

sottolineare l'importanza di un corretto stile di vita, in particolar modo per i più ...il progetto Tennis & Friends - Salute e Sport svolge un ruolo davvero

prezioso, incentivando la pratica sportiva e contribuendo a costruire

e diffondere una cultura della prevenzione, che deve arrivare a essere radicata e

trasversale, parte integrante, come la pratica sportiva, della quotidianità di cittadine e

cittadini di tutte le età, in un'ottica di benessere diffuso.



Immagini Guido Cravero



Flavio Siniscalchi Capo dipartimento Sport Presidenza del Consiglio dei Ministri

Giorgio Meneschincheri Presidente Tennis e Friend

Fabrizio Ricca Assessore allo Sport Regione Piemonte

Carlo Picco, Direttore Generale dell’ASL Città di Torino