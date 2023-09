Tenta di rubare 1.500 euro al bancomat, anziana lo incastra

Un giovane uomo di 27enne di origini romene ha tentato di derubare una pensionata allo sportello bancomat di via San Giovanni Bosco a Volpiano, nel Torinese.

L'uomo ha tentato di distrarre la donna per portarle via i 1.500 euro in contanti appena prelevati.

La vittima si è però accorta del raggiro ed è riuscita a richiamare l'attenzione dei dipendenti della banca e di alcuni passanti che, insieme ai carabinieri, hanno bloccato il fuggitivo.

L'uomo, arrestato per tentato furto, sarà processato nelle prossime ore con il rito direttissimo al tribunale di Ivrea.