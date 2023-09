Terremoto a Marrakesh, comunità marocchina piemontese sotto choc

Tanta paura e la corsa a telefonare ai propri cari. La comunità marocchina piemontese è sotto choc per il terremoto di magnitudo 7 della scala Richter che ha colpito il Regno nella notte tra l'8 e il 9 settembre. L'area colpita è quella tra Marrakash e Agadir, mentre la maggior parte dei 52mila marocchini piemontesi viene da un'altra zona, quella della città di Khouribga, che si trova più a nord, “ma le scosse violentissime si sono sentite in tutto il paese e la paura è stata tanta - spiega Maali Atila, vicepresidente dell'associazione Amece”.

Maali è torinese originaria di Casablanca e stava tornando a casa da una festa di compleanno, quando è stata chiamata dai suoi familiari a mezzanotte: “Di solito mi chiamano verso l'ora di cena e quindi mi sono preoccupata perché era passata mezzanotte. Mi hanno detto che erano per strada, confusi e spaventati, non sono abituati ai terremoti così violenti - spiega - “L'ultimo molto forte è stato nel 1960 ad Agadir: causò 12mila morti dimezzando la popolazione della città”.

Ora in Marocco si cerca di scavare sotto le macerie e recuperare i dispersi. La connessione a internet non funziona bene nelle zone più colpite ma soprattutto serve sangue per le trasfusioni.