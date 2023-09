"Tgr IN Piemonte". Il telegiornale trasmesso dalle piazze dei capoluoghi

Dare voce ai territori raccontando come stanno cambiando, partendo dallo stato dell'arte dei progetti del PNRR e le possibili occasioni di sviluppo e ripresa e le difficoltà legate ai finanziamenti. Con questi obiettivi la Tgr Piemonte, la redazione guidata dal caporedattore centrale Francesco Marino, da lunedì 18 a sabato 23 settembre, porterà il proprio studio televisivo direttamente nelle piazze di tutti i capoluoghi della regione per una settimana.

Tgr IN Piemonte, uno sguardo su innovazione e tecnologia

Un tg direttamente a casa dei piemontesi che alle consuete notizie e servizi affiancherà un approfondimento con ospiti in diretta e schede sui progetti e i loro possibili riflessi sulle grandi città e sulle loro province. “Tgr IN Piemonte” il titolo dell’iniziativa voluta dal Direttore della testata Alessandro Casarin affiancata dai mezzi e dai tecnici del Centro di Produzione di Torino. In ciascun capoluogo l'obiettivo sarà quello di gettare uno sguardo al futuro possibile di innovazione e tecnologia partendo dal presente anche meno noto.

Tgr IN Piemonte, un viaggio lungo una settimana

La carovana Rai inizierà il suo viaggio da Verbania lunedì 18 settembre dove i finanziamenti PNRR hanno già superato i 30 milioni. Il tg sarà trasmesso da piazza Garibaldi, proprio una di quelle al centro dell'opera di riqualificazione urbana a cui saranno destinati i fondi. A Biella si parlerà del tessile che vive e guarda al futuro e di quello scomparso che ha lasciato grandi ferite nel tessuto urbano. Poi il tg farà tappa a Vercelli: capitale della logistica, centro universitario ma anche una piccola Salisburgo di musica e cultura. E poi ancora Novara, Alessandria, Asti, Cuneo. “Tgr IN Piemonte” concluderà il suo viaggio a Torino sabato 23.

Tgr IN Piemonte, il calendario con tutte le tappe

Questo il calendario con tutte le tappe:

Lunedì 18, 14:00 e 19.35 Verbania, piazza Garibaldi

Martedì 19: 14:00 Biella, Piazza Battistero alle 19:35 Vercelli, piazza Cavour

Mercoledì 20: 14:00 e 19:35 Novara, piazza della Repubblica

Giovedì 21: 14:00 Alessandria, chiesa Santa Maria di Castello; 19:35 Asti, piazza San Secondo

Venerdì 22: 14:00 e 19:35 Cuneo, piazza Foro Boario

Sabato 23: 14:00 e 19:35 Torino, piazza Palazzo di Città presso Urban Lab