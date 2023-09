Torino, la performance di Alex Baczyński-Jenkins alle Ogr fino al 17 settembre

Performer sui pattini che orbitano l'uno intorno all'altro mentre recitano, remixano e riformulano frammenti di poesia sul tema del desiderio. Si intitola "Us Swerve" la performance di Alex Baczyński-Jenkins che oggi dalle 18.00 alle 20.00, sabato 16 settembre dalle 15.00 alle 17.00 e domenica 17 settembre dalle 15.00 alle 17.00 animerà gli spazi del Binario 1 di OGR Torino inserendosi nel percorso di mutating bodies, imploding stars - mutanti, sotto un cielo che implode, la mostra a cura di Samuele Piazza che analizza gli eco-femminismi e le teorie degli affetti.

Una “partitura coreografica polifonica”, come si legge nel comunicato stampa, Us Swerve è “perennemente alterata dai movimenti, dagli atteggiamenti e dagli affetti dei performer: progressivamente, mentre si muovono, canalizzano un archivio queer di versi e citazioni, includendo riferimenti a poesie di scrittori come Essex Hemphill, Eileen Myles e Langston Hughes”. Queste articolazioni del desiderio danno vita all’azione dei pattinatori. L'ingresso al binario 1 delle OGR è gratuito.

Fino al 17 settembre 2023 la mostra "mutating bodies, imploding stars - mutanti, sotto un cielo che implode" riflette sulla mutazione dell’essere umano all’interno di ecologie complesse e, grazie alle opere di Alex Baczyński-Jenkins (Polonia/Regno Unito/Germania), Eglė Budvytytė (Lituania/Paesi Bassi), Guglielmo Castelli (Italia) e Raúl de Nieves (Messico/Stati Uniti), mette in scena un accostamento tra umano e geologico, in una collisione tra tempo astronomico e tempo biologico. Traendo ispirazione per il titolo da Songs from the Compost di Eglė Budvytytė, la mostra considera desiderio e vulnerabilità come fattori centrali delle relazioni, e incarna alcune ricerche che indagano la simbiosi e l’evoluzione interdipendente come fondamenti di nuove soggettività e di riscrittura dei corpi.