Da Torino all'Olanda, scoperta una base logistica della 'ndrangheta

Una base logistica della ‘ndrangheta nel nord Europa, scoperta da un’operazione congiunta dsi polizia tra Belgio, Olanda e Italia. Arrestato un cittadino belga di origine italiana, Pietro Spitale, da anni residente all'estero, ritenuto vicino ad un'organizzazione criminale dedita al narcotraffico e destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla magistratura belga. Spitale è stato condannato in via definitiva a 7 anni di reclusione per traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

Base della ‘ndrangheta in nord Europa, l’indagine partita da Torino

L'indagine, passata attraverso l'analisi di chat criptate da parte della polizia italiana e con appostamenti condotti dai colleghi olandesi, ha portato all'arresto dell'uomo a Heerlen. Durante le operazioni alla presenza di un magistrato locale le forze speciali, dopo la bonifica dell'area, hanno trovato in una zona usata come pollaio quattro fusti impermeabili contenenti una sostanza da taglio oltre ad attrezzatura per il confezionamento di panetti di stupefacenti.

Nell’abitazione sono poi stati trovate carte relative all'organizzazione criminale oltre a documenti di identità italiani e belgi, con apposte le fotografie dell’arrestato, ma intestati ad altre persone. Spitale è stato condotto in carcere su ordine dell'autorità giudiziaria belga.

L’operazione, che ha portato all’arresto di Spitale, è nata da un’altra operazione condotta nel 2021, Platinum Dia, coordinata dalla Procura di Torino, che aveva portato all’arresto di 33 persone che facevano capo alle ‘ndrine di San Luca (Reggio Calabria). Dall’inchiesta era emerso che la ‘ndrangheta aveva creato una base logistica nel Nord Europa, tra il Belgio e Heerlen dove venivano stoccate e lavorate ingenti quantitativi di cocaina proveniente dal Sud America, insieme a denaro e armi.