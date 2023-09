Torino, parla Zapata: "L'unica società ad avermi voluto"

Dopo il debutto da titolare all'Olimpico contro il Genoa per Duvan Zapata è arrivato il momento della presentazione ufficiale al Torino. Un colpo, accolto dai tifosi al Filadelfia con un entusiasmo contagioso diventato subito virale sui social. Un'accoglienza da giocatore importante per una tifoseria che sia aspetta molto dal numero 91. “Questa responsabilità la sento e mi piace, in questo momento della mia vita calcistica sento che mi piace affrontarla. Ora sto bene, in questa pausa nazionali ci siamo allenati tantissimo, molto forte, non vediamo l'ora che arrivi lunedì”.

Duvan Zapata, la presentazione

Il colombiano dovrà guidare l'attacco granata. Da solo o affiancato da una seconda punta non fa differenza. Toccherà a Ivan Juric, allievo di Giampiero Gasperini, trovare la giusta soluzione: “I concetti sono un po' simili ma non è mai uguale. Una cosa che mi ha chiesto il Mister è quello di fare più riferimento in area. a partita in corso casomai dovessi avere un rapporto con un'altra punta non ci sono problemi”.

Duvan Zapata vicino alla Roma, poi il Torino

Zapata era ormai proiettato verso la Roma, poi è arrivato il Torino, sei anni dopo il primo abboccamento. Era il 2017, l'accordo sembrava vicino poi il colombiano finì alla Sampdoria. Ora il ritorno nel momento della maturità: “Il Toro è l'unica squadra che si è interessata fortemente a me”.