Torna a Torino il Festival delle Migrazioni

La drammatica situazione legata all’accoglienza e la rapidità dei cambiamenti atmosferici in tutto il mondo, che va inevitabilmente a incidere su nuovi flussi migratori. È duplice il filo rosso che attraversa la quinta edizione del Festival delle Migrazioni, in programma da mercoledì 20 a domenica 24 settembre a Torino.

Gli appuntamenti e gli ospiti

Una rassegna con più di quaranta ospiti e oltre trenta eventi in cinque giorni, tutti a ingresso gratuito, tra spettacoli teatrali, concerti, proiezioni, incontri interattivi, laboratori, mostre e momenti conviviali. Al festival, intervengono tra i tanti anche Massimo Giannini, Gad Lerner, Marzio G. Mian, Nancy Porsia, Gabriele Proglio e Bintou Touré. Tante le sedi degli appuntamenti come San Pietro in Vincoli, Scuola Holden, Valdocco, Ufficio Pastorale Migranti, Polo del '900, Giardino Pellegrino e Fondazione Sandretto Re Rebaudengo.

Il Mali paese ospite

La novità di quest’anno è la scelta di dedicare un focus a un paese: la scelta è ricaduta sul Mali, area cruciale di cambiamenti ed equilibri politico sociali dell’Africa sub sahariana.

La cena delle cittadinanze

Tra i tanti appuntamenti in programma, la sera di sabato 23 è prevista la Cena delle cittadinanze, con una lunga tavolata nel cortile di San Pietro in Vincoli per condividere il cibo portato da casa e i piatti proposti dalle cucine dal mondo presenti al festival.

Il Festival delle Migrazioni è ideato e organizzato dalle compagnie teatrali Almateatro, Ama Factory e Tedacà, ed è sostenuto da Compagnia di Sanpaolo, Fondazione Crt e Ministero della Cultura.