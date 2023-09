Torna la giornata del panorama con il Fai

Domenica torna la Giornata del Panorama del FAI, il Fondo per l’Ambiente Italiano in collaborazione con Fondazione Zegna.

Arrivata alla decima edizione, quest'anno coinvolge dodici beni della Fondazione. In Piemonte saranno visitabili il Castello della Manta, in provincia di Cuneo, il Castello e il parco di Masino, nel Canavese, la collezione Enrico a Villa Flecchia, a Magnano in provincia di Biella, e sempre a Biella l'Oasi Zegna.

Durante la giornata sono in programma attività ricreative e di svago, ma anche attività culturali, tra passeggiate panoramiche nelle cornici storiche e naturalistiche dei Beni, visite guidate tematiche accompagnati da guide specializzate, laboratori creativi, esperienze didattiche interattive, rassegne musicali, trekking al tramonto ed escursioni nella vegetazione.