Tornano su Torino le Frecce Tricolori

Il prossimo fine settimana tutti con il naso all'insù a Torino per assistere allo spettacolo nei cieli delle Frecce Tricolori.

Le Frecce Tricolori sono la Pattuglia Acrobatica Nazionale dell'Aeronautica Militare Italiana.

E proprio quest'anno compie 100 anni. Era il 1923 quando la Regia Aeronautica veniva costituita come Forza Armata autonoma. Oggi costituiscono il 313° Gruppo Addestramento Acrobatico. Sono nate nel 1961. E hanno sede a Rivolto, Udine. Si compongono di dieci aerei, nove in formazione e uno solista, e sono la pattuglia più numerosa.

Il clou degli eventi sarà domenica 17 settembre con lo show nei cieli di Torino delle Frecce Tricolori. Il programma di volo comprende 18 figure della durata di 24 minuti. E' tra le più apprezzate e migliori al mondo.

Il giorno prima, sabato 16 settembre, alle 10.30 ci sarà un primo spettacolo per i cento anni dell'Aeronautica Militare Italiana, e sono in programma all'aeroporto Aeritalia di Collegno: ci saranno spettacoli con aeri storici, elicotteri, volo a vela, con i paracadutisti, e le cosìddette Wingsuit, ovvero gli acrobati volanti con le tute alari.

Per accedere alle due giornate in aeroporto bisogno prenotarsi sul sito web dell'Aeroclub di torino, https://eventi.aeroclubtorino.it Infatti l'ingresso avverà soltanto con QR Code di prenotazione.

Sempre per i 100 anni dell'Aeronautica Militare Italiana negli spazi della galleria Spagnuolo e all’Urp del Consiglio regionale del Piemonte è aperta una mostra che ripercorre la storia dell'Aeronautica Militare, ed è visitabile dal 18 settembre al 20 ottobre, dalle 9 alle 17, ingresso gratuito.

L'invito ai partecipanti degli organizzatori è di rendere queste due giornate eventi green, e dunque raggiungere l'aeroporto con la metropolitana (stazioni Marche, Paradiso, Fermi) oppure utilizzando le navette GTT che partiranno da corso Appio Claudio angolo corso Lecce, a Torino, e dal centro commerciale La Certosa di Collegno.

Ci sarà un parcheggio per disabili su strada Vicinale della Berlia, chiusa al traffico, e accessibile solo da via della Pellerina per le auto autorizzate.

Una parentesi di intrattenimento è prevista per sabato sera, sempre all'aeroporto Aeritalia di Collegno, alle 21.30 con i Pink Sound (costo del biglietto per il concerto 15 euro), band italiana che rende omaggio a quella più famosa dei Pink Floyd.