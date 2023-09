Toro, il colpo di "Maradonjic" arriva nel recupero

C'è voluto un lampo di Nemanja Radonjic a tempo quasi scaduto per riportare il Toro alla vittoria all'Olimpico, un evento che mancava da marzo. A farne le spese un Genoa che fino a quel momento aveva bloccato bene la squadra di Juric e che con il pareggio non avrebbe rubato nulla. A rendere vivace la manovra granata non è bastato infatti il debutto dal primo minuto di Duvan Zapata che ha messo in campo molta buona volontà ma un'intesa con i compagni inevitabilmente ancora approssimativa. Ma nel Toro non ha brillato neppure la stella di Vlasic, uscito a metà secondo tempo per lasciare spazio all'uomo che deciderà il match. In novanta minuti, gol a parte, si sono contate due sole occasioni: un tiro di Linetty poco alto sulla traversa alle mezzora del primo tempo e una conclusione del genoano Kutlu respinta con qualche affanno da Milinkovic-Savic. Poi, quando tutto pareva deciso, è arrivata l'invenzione dell'attaccante serbo che, presa palla sulla sinistra, ha fulminato il portiere genoano con un destro da posizione impossibile. Per il Toro tre punti che sono una boccata d'ossigeno, ma Juric sa di avere ancora molto da lavorare per vedere in campo la squadra che vuole.