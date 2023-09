Tortona, sequestrate cinquemila boccette di profumi

Tra gli ingredienti il 'Butylphenyl methylpropional', comunemente detto “lilial”, un composto chimico cancerogeno e tossico, bandito dal marzo 2022 in Europa. Per questo cinquemila boccette di profumi, bagno schiuma e deodoranti, appartenenti ad un lotto prodotto precedentemente a quella data, sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza di Tortona. Mille erano già sugli scaffali di un magazzino utilizzato come deposito da una nota catena di supermercati e oltre 300 in un negozio gestito da cittadini di nazionalità cinese.

Gli altri quattro mila articoli sono stati sequestrati in 21 depositi sparsi su tutto il territorio nazionale con operazioni a Bari, Ancona, Barletta, Messina e Catania. L'indagine nasce da un controllo del territorio fatto dai militari della compagnia di Tortona in borghese nel corso del mese di luglio con sopralluoghi e accertamenti per identificare i negozi e depositi presso i quali era esposta la merce contenente la sostanza vietata. Il sequestro è avvenuto tra il 3 e 4 agosto.

L'ipotesi di reato è la detenzione e il commercio di cosmetici dannosi per la salute, punibile con la reclusione da uno a cinque anni. Il proprietario della catena che ha sede a Molfetta in Puglia è stato denunciato alla procura di Alessandria.