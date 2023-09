Sequestrati oltre 66 chili di droga, tre arresti

Tre arresti sono stati eseguiti per spaccio di droga dai Guardia di Finanza di Alessandria.

Gli arrestati sono tutti italiani, uno con precedenti per lo stesso reato. Sono stati arrestati in flagranza di reato, mentre cedevano una panetto di un chilo di hashish a un uomo di origini albanese, anch'esso con reati precedenti per spaccio. Nella perquisizione domiciliare, i finanziari hanno trovato 52 chili di hashish, 13 chili di marijuana, 200 grammi di cocaina e 107 mila euro in contanti.

Tutto lo stupefacente sequestrato, se fosse stato immesso nel mercato dello spaccio avrebbe fruttato circa 700 mila euro. Alla conclusione dell'operazione si è arrivati dopo controlli capillari nelle strade cittadine, appostamenti e pedinamenti.