Tre morti nel crollo della gru, iniziato il processo a Torino e subito rinviato a dicembre

Questa mattina a Torino si è aperto, ed è stato subito rinviato a dicembre, il processo per il crollo della gru nel capoluogo piemontese, in via Genova, in cui morirono, il 19 dicembre 2021, tre operai: Filippo Falotico, 20 anni, Roberto Peretto, 52 anni, e Marco Pozzetti, 54 anni. Gli imputati accusati di omicidio colposo sono cinque: Enrico Calabrese, ex titolare della ditta leader del settore autogru, Stefano Sprocatti di Locagru, Mirzad Svrka, il manovratore che il giorno guidava il braccio della gru, Federico Fiammengo, titolare della ditta appaltatrice dei lavori di rifacimento del palazzo e Roberta landolino, coordinatrice del progetto ed esecuzione dei lavori. Le indagini sono state coordinate dal pubblico ministero Giorgio Nicola e dal procuratore aggiunto Vincenzo Pacileo.