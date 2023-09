Treni, tutte le linee ferme in Piemonte

La ripartenza della Alba-Asti e della Casale-Mortara dopo dodici anni porta da 14 a 12 le linee mancanti in Piemonte, ossia quelle tagliate nel 2012 e durante la pandemia. Tra queste la Asti-Chivasso, la Cuneo-Mondovì, la Torre Pellice-Pinerolo, che aveva un carico di mille persone al giorno, mentre la viabilità della Val Pellice è insoddisfacente e altamente inquinante, attaccano il sindaco Marco Cogno e la consigliera regionale Monica Canalis. Ci sono poi le corse mancanti: sono il 15 per cento in meno rispetto al periodo pre-Covid, calcola il Comis, coordinamento per la mobilità integrata e sostenibile: “c'è una pressante richiesta che questi collegamenti vengano reintrodotti - spiega il presidente del Comis, Fulvio Bellora - perché comunque queste persone attualmente non hanno un servizio alternativo, se non quello di prendere la macchina”.

Ma il percorso è solamente iniziato, risponde l'assessore regionale al traffico Marco Gabusi: “noi vogliamo lavorare assieme ai territori e a Rete ferroviaria italiana, perché ci sono infrastrutture anche da adeguare e da mettere in sicurezza: stiamo realizzando un piano che ci permetterà probabilmente nei prossimi anni di aggiungere risorse e di riaprire altri rami che erano dormienti”.

Un'altra richiesta arriva da Biella le corse nei fine settimane si sono ridotte a 7, e le associazioni dei pendolari chiedono di aumentarle. “L'altro problema - aggiunge Paolo Forno, presidente dell'Associazione pendolari e trasporti biellesi - riguarda ovviamente i collegamenti diretti con Torino, su cui chiediamo di poter definire e programmare fin da oggi i servizi che potranno essere attivati una volta completati gli interventi sul nodo di Torino nel 2026”.

Le 12 linee sospese: Pinerolo-Torre Pellice, Asti-Chivasso, Santhià-Arona, Casale-Vercelli, Ceva-Ormea, Cuneo-Mondovì, Cuneo-Saluzzo-Savigliano, Alessandria- Castagnole, Alessandria-Ovada, Novi-Tortona, Novara-Varallo, Asti-Cavallermaggiore.

servizio di Ludovico Fontana

interviste a Fulvio Bellora (presidente Comis - Coordinamento mobilità integrata e sostenibile), Paolo Forno (presidente Associazione pendolari e trasporti biellesi), Marco Gabusi (assessore ai Trasporti della Regione Piemonte)