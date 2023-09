Truffa da oltre 10 milioni di euro. Nella rete di un ex broker canavesano 56 risparmiatori

Scoperto dalla Guardia di Finanza di Torino un sistema di raccolta abusiva e gestione di investimenti finanziari per oltre 10 milioni di euro. Così un ex broker avrebbe raggirato 56 risparmiatori. Le indagini, coordinate dalla Procura di Ivrea, hanno portato al sequestro di monete d’oro, orologi di lusso e automobili, beni in cui erano stati reinvestiti parte dei guadagni illeciti - oltre che a disponibilità finanziarie. Per l'uomo, che deve ora rispondere di abusivismo finanziario, è stato disposto l'obbligo di dimora.

Il suo modus operandi

Ai clienti l'uomo prometteva lauti guadagni sulle somme investite. Ai potenziali investitori (spesso persone anziane) si presentava come professionista ed esperto di mercati finanziari, proponendo loro di affidargli i propri risparmi per investirli sul mercato azionario. Gli interessi attivi prospettati erano compresi tra il 15% e il 18% annuo, con liquidazione mensile dei rendimenti derivanti dalla compravendita dei titoli. Il rapporto di intermediazione veniva sugellato con la sottoscrizione tra le parti di una “lettera di incarico”, in cui, a fronte delle prestazioni finanziarie rese, era pattuito il riconoscimento di un compenso parametrato agli importi realizzati.

L'ex consulente finanziario chiedeva ai suoi clienti anche di accendere un conto corrente ad hoc presso un noto istituto di credito, su cui fare confluire il capitale da investire e, nel contempo, di consegnargli le credenziali per accedere ai sistemi informatici bancari. Successivamente, attraverso il servizio di home-banking, l'uomo convertiva parte delle somme depositate sui conti correnti in dollari e, quindi, faceva attività di compravendita giornaliera dei titoli azionari sul mercato americano.

Per illudere i risparmiatori sul buon esito delle proprie attività l'ex consulente bonificava, secondo le scadenze pattuite, l’importo dei presunti rendimenti conseguiti, utilizzando in parte quote dello stesso capitale versato dai risparmiatori e, in parte, somme distratte dai conti correnti di altri clienti e di famigliari. L'indagato - grazie ai suoi servizi di consulenza illeciti - avrebbe ricavato circa 500 mila euro. ora deve rispondere di abusivismo finanziari. Sequestrati dalla guardia di finanza due vetture di recentissima immatricolazione, 190 monete d’oro e orologi di lusso.