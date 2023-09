Turismo religioso, Oropa vola verso le 20mila presenze

Il turismo religioso è in crescita. Al santuario di Oropa, Biella, nei primi otto mesi di quest'anno le presenze sono state 15mila e 576, con un incremento del 22 per cento rispetto all'anno prima. Don Michele Berchi, il rettore del santuario, dice di contare di chiudere l'anno con oltre 20 mila presenze e un incasso superiore al 24 per cento rispetto al 2022.

Un dato interessante si riferisce al "cammino di Oropa". Fino ad agosto, oltre mille persone che hanno ultimato il percorso, si sono fermate a dormire. La sosta bus si è incrementata del 70% a dimostrazione della ripresa delle 'gite'.

Le viste al museo hanno avuto un incremento del 77%, quelle guidate del 70%, e la novità della salita alla cupola, con ascensore e fruibilità totale senza barriere architettoniche, ha interessato circa 1.800 persone