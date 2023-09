Il ritorno in classe per 500mila studenti, tra nuove sfide e vecchi problemi

La prima campanella è suonata puntuale. La scuola riparte in Piemonte, con 551.632 studenti (500.322 nelle scuole statali e 51.310 nelle scuole paritarie) in classe.

Gli studenti

Per quanto riguarda le scuole statali, ci sono 57.494 bimbi nella scuola d'infanzia, 155.816 nella scuola primaria, 106.560 ragazzi nella scuola secondaria di primo grado e 180.926 nella scuola secondaria di secondo grado, per un totale di 25.412 classi o sezioni in 539 istituzioni scolastiche statali. Nelle scuole paritarie, invece, ci sono 2.579 classi o sezioni in 686 scuole, delle quali il 73% sono scuole dell'infanzia.

Il personale docente

L'organico complessivo del personale docente in Piemonte e' pari a 65.456, di questi 48.056 sono di posto comune e 17.400 di sostegno. I docenti immessi in ruolo sono 3.507: 2.246 immissioni in ruolo su posti comuni e 1.261 su posti di sostegno. I docenti che, alla data del primo settembre, hanno avuto una nomina di supplenza dagli Ambiti Territoriali dell'USR per il Piemonte sono 15.500, di questi il 57,5% su posto di sostegno.

Il direttore dell'Ufficio scolastico

"Le operazioni di avvio dell'anno scolastico - spiega il direttore dell'Ufficio scolastico regionale, Stefano Suraniti - sono state completate tempestivamente. Con il completamento delle operazioni di supplenza, prima dell'inizio delle lezioni, e' garantito il pieno diritto all'istruzione delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti". "Il primo giorno di scuola - aggiunge - è sempre emozionante per tutti: piccoli, grandi e le loro famiglie. Si inizia a costruire, o si prosegue, il proprio percorso di vita insieme ai compagni, ai docenti, al personale Ata, al personale educativo e, non ultimi, ai dirigenti scolastici che sovrintendono al quotidiano funzionamento delle scuole".

Aumentano le spese per le famiglie. L'analisi di Altroconsumo

Quaderni, penne, colle, diari: oggi una famiglia per riempire lo zaino del proprio figlio spende sempre di più. Ecco i calcoli di Altroconsumo per il materiale necessario in un anno alle elementari e alle medie. Penne e matite sono a +39% rispetto all’anno scorso, i quadernoni a +72% rispetto al 2020.

Secondo i dati Istat i prezzi dei prodotti di cancelleria hanno registrato un aumento costante e crescente. Nel 2023 siamo a + 9% rispetto al 2022 (dati di luglio su luglio), mentre nell’arco di tre anni (cioè rispetto al 2020) l’aumento è pari a ben il 17%. Ma anche l’anno scorso i prezzi erano aumentati rispetto al 2021, del 7%.

Cosa significano queste percentuali in termini di prezzi dei singoli prodotti e di spesa complessiva in un anno per una famiglia? Nella analisi di Altroconsumo gli aumenti sono emersi evidenti, in particolare per alcuni prodotti e soprattutto rispetto al 2020: penne e matite sono a + 39% rispetto all’anno scorso, i quadernoni addirittura a + 72% rispetto al 2020.

La spesa complessiva in un anno per un bambino che deve fare la prima elementare è di 161 euro, contro i 137 euro del 2020, un aumento del 17%. Aumenti simili anche per il materiale necessario alla scuola media.

Sulla base delle esperienze raccolte dai consumatori, sono stati costruiti due panieri di prodotti di cancelleria con le quantità necessarie in un anno per le prime classi della scuola primaria e secondaria di primo grado.

Sono stati poi raccolti i prezzi dei singoli prodotti dai volantini (online o cartacei) proposti dalle principali catene della grande distribuzione tra fine luglio e agosto (in fondo più dettagli sul metodo dell’indagine).

Dall'indagine emergono forti aumenti in particolare per alcuni prodotti:

Penne e matite grafite: + 39% (le prime sono passate da 0,58 euro nel 2023 a 0,80 euro nel 2022; le seconde da 0,47 euro a 0,65 euro)

+ 39% (le prime sono passate da 0,58 euro nel 2023 a 0,80 euro nel 2022; le seconde da 0,47 euro a 0,65 euro) Evidenziatori : + 24% (da 0,93 euro a 1,15 euro)

: + 24% (da 0,93 euro a 1,15 euro) Matite colorate (confezione): + 20% (da 5 euro a 6 euro)

(confezione): + 20% (da 5 euro a 6 euro) Quadernoni A4 e copertine per quadernoni A4: + 13% (da 1,37 euro a 1,55 euro i primi; le copertine sono aumentate dai 3 ai 4 euro)

Quanto alla spesa complessiva in un anno, per acquistare i prodotti del nostro paniere, per la prima elementare, si arrivava a 154 euro nel 2022, contro i 161 di quest’anno, con un aumento del 4%.

Per la prima classe della scuola media, invece, nel 2022 la spesa complessiva ammontava a 144 euro, contro i 150 euro di quest’anno con un incremento, anche in questo caso, del 4%.



Prodotti e rispettive quantità Spesa per l'intero anno scolastico Prima classe scuola primaria Prima classe scuola secondaria di primo grado Astuccio completo di materiale (1) 26€ 26€ Colla Stick (7 e 5) 7€ 5€ Confezioni di matite colorate (3 e 1) 18€ 6€ Copertine per quadernoni A4 (8) 11€ non richieste Diario (1) 13€ 13€ Evidenziatori (2 e 5) 2€ 6€ Gomme (5 e 4) 4€ 3€ Matite grafite (7 e 6) 5€ 4€ Penne (4 e 10) 3€ 8€ Penne cancellabili (3 e 1) 6€ 2€ Quadernone A4 (12 e 14) 19€ 22€ Raccoglitori con anelli A4 (1 e 3) 4€ 12€ Zaino (1) 42€ 42€ Spesa complessiva 161€ 150€





Come si evince dalla tabella la spesa maggiore è quella per lo zaino (42 euro), per l’astuccio completo di materiale (26 euro), i quadernoni A4 (19 euro per quelli necessari in prima elementare, 22 euro per la prima media) e, per i più piccoli, le matite colorate (18 euro).

Gli aumenti rispetto al 2020

È rispetto al 2020 che emergono gli aumenti più elevati nella spesa annua per la cancelleria: siamo a + 17-18%. Vediamo, nel dettaglio, cosa significa questo per le tasche delle famiglie italiane.

Per la scuola primaria, nel 2023, si spendono 161 euro per i prodotti necessari in un anno mentre nel 2020 si spendevano 137 euro (+17%, 24 euro in più).

Per la secondaria, nel 2023 si spendono 150 euro, nel 2020 si spendevano 127 euro (+ 18%, 23 euro in più).

Andando nel dettaglio dei prodotti, ecco quelli che hanno registrato gli aumenti maggiori:

Quadernoni A4 : + 72% (da 0,90 euro a 1,55 euro)

: + 72% (da 0,90 euro a 1,55 euro) Copertine per i quadernoni A4 richiesti alle elementari: + 43% (da 0,94 euro a 1,35 euro)

richiesti alle elementari: + 43% (da 0,94 euro a 1,35 euro) Matite grafite : + 43% (da 0,46 euro a 0,65 euro)

: + 43% (da 0,46 euro a 0,65 euro) Colla: + 42% (da 0,68 euro a 0,97 euro)

Ma anche gomme, raccoglitori con anelli e diari hanno avuto un forte aumento, del 30% circa.