Tutto Pogba infortunio per infortunio. Cronaca di un fallimento

Era arrivato da infortunato al polpaccio, Paul Pogba. Giocatore d'esperienza, come Angel Di Maria, fortissimamente voluto da Massimiliano Allegri. Nel 2022 aveva 29 anni (classe 1993), innamorato di Torino e della Signora. Parametro zero dal Manchester United, ma stipendio d'oro: 10 milioni di euro a stagione, fino al 30 giugno 2026. Ma il Pogba-bis si è rivelato subito un calvario. La lista degli infortuni si è rivelata impressionante.

Operazione sì, operazione no

Arrivato nell'estate del 2022, pronti via e, il 25 luglio, in allenamento, subito la cattiva notizia: grave infortunio al menisco. Servirebbe operare, ma il il Polpo ha paura di saltare i Mondiali, e così prova a resistere. Ma la terapia conservativa è un flop, e così il 5 settembre Pogba finisce sotto i ferri. Ci si rivede a fine stagione, sperando almeno di rivedere il giocatore che, da giovanissimo, incantò l'Allianz stadium. Paul, intanto, si porta dietro dalla Francia una brutta vicenda di estorsioni, denunciata alla Procura di Torino: dietro ci sarebbe un gruppo di malavitosi legati al fratello Mathias, che avrebbe minacciato di pubblicare un video millantato come “compromettente” se il giocatore non avesse versato al gruppo una cifra milionaria.

Stop-and-go, Paul è devastato

Si rivede in panchina a gennaio, ma uno stiramento all'inguine rimanda già il debutto. 28 febbraio 2023, derby di Torino: finalmente Pogba torna in campo. Per lui, 23 minuti e lampi di gran classe. Paul è tornato, Paul è ancora lui, è il pensiero dei tifosi bianconeri. Ma l'illusione si rivela ben presto per quello che è. Un'illusione, appunto. Un infortunio agli adduttori lo tiene fuori un altro mese. Il 16 aprile torna in campo col Sassuolo. Sette minuti, un paio di panchine e un minutaggio crescente, come vuole la religione dei “piccoli passi” di Max Allegri. Sarà la volta buona? Macché. 14 maggio, Juventus-Cremonese, finalmente titolare. A metà primo tempo, un Pogba dolorante alla coscia è costretto a uscire dal campo, in lacrime. Stagione finita. Dopo appena 108 minuti di gioco - in un campionato. Andrà meglio l'anno prossimo, ma Paul pare provato anche psicologicamente. Anche l'estate del 2023 si rivela, infatti, un calvario. Una serie di guai fisici ne ritarda la preparazione. Mentre dall'Arabia Saudita arriva una maxi-offerta da 100 milioni in tre anni dall'Al Ittihad: Pogba ci pensa, si fa un viaggio in Arabia per visitare le strutture sportive, ma lui vuole restare a Torino. E il suo stipendio pesa: il giocatore infatti respinge ogni ipotesi di taglio dell'ingaggio avanzata dalla società, che in una fase di austerity ha bisogno di tagliare ovunque si può.

L'amaro finale

E così, a Udine si riparte dalla panchina. Ma già il 3 settembre, contro l'Empoli, arriva un affaticamento muscolare. Corrono voci di un interessamento del Galatasaray, si parla perfino di visite mediche non superate. Lui si mostra caparbio. "Ho pensato di smettere col calcio. I detrattori? Voglio fargli rimangiare le loro parole e dimostrare che non sono debole. Possono parlare male di me, ma io non mi arrenderò mai", dice in un'intervista ad Al Jazeera. Poche ore dopo, la notizia della positività al testosterone dopo Udinese-Juventus. Doping, o forse semplicemente l'influenza di alcuni medicinali utilizzati per recuperare più in fretta. Staremo a vedere. Fatto sta che Pogba rischia una lunga squalifica. La società, di fatto, ha preso atto e vuole vederci chiaro, in attesa di ulteriori accertamenti. Nessuna difesa pubblica, almeno per ora. L'unica a parlare è stata la sua procuratrice, Rafaela Pimenta: "Attendiamo le contro-analisi e fino ad allora non possiamo dire nulla. La cosa certa è che Paul Pogba non ha mai voluto infrangere le regole". La risoluzione consensuale del contratto e il trasferimento in Arabia, a questo punto, diventano più che un'ipotesi.