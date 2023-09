Un corteo silenzioso per ricordare le vittime della strage

Un corteo silenzioso per ricordare le cinque vittime della strage di Brandizzo. Sindacati e lavoratori scendono in piazza con uno sciopero di otto ore e un corteo dalla stazione di Vercelli fino alla prefettura. La mobilitazione è stata indetta unitariamente da Cgil, Cisl e Uil e dal Piemonte si è allargata ad altre regioni , con delegazioni in arrivo anche da Lombardia e Emilia Romagna. Tante le adesioni, a partire da quella del segretario generale della Cgil Maurizio Landini.

Il vertice in prefettura

Rabbia e dolore per l'incidente alla stazione che è costato la vita a Kevin Laganà, 22 anni di Vercelli, Michael Zanera, 34 anni di Vercelli, Giuseppe Sorvillo, 43 anni di Brandizzo, Giuseppe Aversa, 49 anni di Chivasso, Saverio Giuseppe Lombardo, 52 anni di Vercelli. Al termine della manifestazione un vertice in prefettura voluto dai sindacati sul tema della sicurezza sul lavoro.

Le indagini in Procura

Intanto prosegue il lavoro della Procura di Ivrea per accertare le cause e la dinamica che ha portato al tragico schianto. Al centro dell'attenzione non solo le telefonate intercorse tra il delegato di Rfi, attualmente indagato, e il dirigente movimento di Chivasso, ma anche le testimonianze di alcuni lavoratori che avrebbero ammesso come fossi una prassi consolidata quella di iniziare i lavori prima dell'arrivo delle autorizzazioni.