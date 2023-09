Una casa famiglia per la bambina precipitata dal balcone

La richiesta della procura dei minori è stata accolta. La piccola di quasi 4 anni che nei giorni scorsi era precipitata dal balcone al quinto piano di un palazzo di via Nizza, e che era stata salvata dall'intervento miracoloso di Mattia Aguzzi che l'aveva presa al volo prima che si schiantasse per terra, sarà accolta assieme alla madre in una casa famiglia.

Una struttura protetta dove i servizi sociali potranno affiancare la donna e capire se la tragedia sfiorata sia stata un episodio isolato o la spia di un problema più generale di trascuratezza della piccola.

Il tribunale dei minori

I genitori saranno poi ascoltati anche dal tribunale dei minori per chiarire i contorni della vicenda. Secondo il loro racconto, erano in casa a fare le pulizie quando la piccola è uscita sul balcone e dopo essersi arrampicata su una sdraio si è sporta oltre il cornicione rimanendo appesa nel vuoto prima di cadere giù.