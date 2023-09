Una Juve formato Allegri ma Pogba preoccupa

servizio Davide Lessi

montaggio Carlo Cerrito



La caparbietà di questa Juve sta tutta nel gol del raddoppio, che sembrava non arrivare più. Minuto 37 del secondo tempo. Palla recuperata in difesa. Chiesa fa partire il contropiede con un tocco di prima verso Milik, il polacco capisce al volo e lancia in profondità. Il numero 7 bianconero si fa 50 metri o più di campo, salta Berischa in uscita, cade a terra sbilanciato, si rialza e chiude la partita.

Il ritorno di McKennie e Kostic

L'Empoli non ha mai tirato nella porta difesa da Perin. La Juve invece trova il gol di vantaggio con capitan Danilo, lesto a sfruttare una mischia in area nata sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Poi i bianconeri sfiorano più volte il 2 a 0. Prima Mckennie, con un tiro indirizzato all'angolino ma deviato da da un difensore. A far partire l'azione Kostic, tornato a presidiare l'ala sinistra. Poi l'occasione più ghiotta, il rigore sbagliato da Vlahovic.

L'infortunio di Paul

Unica nota dolente della serata toscana insieme a Pogba. Il francese subentrato nella ripresa, si è reso protagonista di un gol spettacolare annullato per fuorigioco e nei minuti finali ha sentito una fitta alla coscia. Di nuovo infortunato, nelle prossime ore si saprà quanto gravemente