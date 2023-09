Una targa per Cristian Martinelli, pestato da una baby gang

Una targa in ricordo di Cristian Martinelli è stata svelata a Casale Monferrato, nella stazione dei treni, davanti alla sala d'attesa, all'altezza del binario uno. L'uomo di 34 anni era morto in seguito a un violento pestaggio da parte di cinque giovani, a pochi metri dalla stazione. Era presente tutta la famiglia di Cristian. Sulla targa è scritto: "Sono andato in pace troppo presto, senza volerlo, per mano di chi non ha avuto rispetto per la vita. La forza non è nella violenza. La vera forza è nel rispetto. In ricordo di Cristian Martinelli 17/10/87 - 16/10/22".

L'atto d'accusa della mamma

Durissime le parole della mamma di Cristian, Marinella: "Noi stiamo ancora aspettando il risarcimento. Sto pagando a rate i funerali di mio figlio e attendendo il via libera per la cremazione. Loro, invece, vanno in appello e non hanno rispetto per nessuno. Mi vergogno di essere italiana. Tutti - prosegue la donna - sapevano della situazione difficile che si viveva in stazione a Casale a causa di quel branco, ma si è aspettato il morto per mettere le telecamere e più poliziotti".

Le parole dei sindaci di Casale e Trino

Alla cerimonia di scoprimento c'era Federico Riboldi, sindaco di Casale Monferrato che ha detto: "Si tratta di una targa che è stata ottenuta nonostante le lungaggini burocratiche e i necessari passaggi formali e che deve essere monito perenne per il rispetto e la sacralità della vita". Presente anche Daniele Pane, sindaco di Trino (Vercelli), il paese dove ha vissuto Cristian prima del trasferimento con la famiglia a Morano Po. “L'iniziativa - ha spiegato Daniele Pane - è stata voluta da papà Angelo, mamma Marinella e dalla sorella Valentina, ed è qualcosa di propositivo, rispetto a quanto di drammatico successo a Cristian. In modo che le nuove generazioni capiscano quanto l'esistenza sia unica e importante, e non deve essere violata”. Quando erano giovani, il sindaco di Trino Daniele Pane e la povera vittima, Cristian Martinelli, si conoscevano bene, giocavano insieme, anche a calcio in oratorio. “Eravamo sempre l'uno con l'altro. Poi abbiamo preso strade diverse. Ma quello che gli accaduto non si può e deve dimenticare. Alla famiglia va l'abbraccio di tutta la comunità di Trino, ma serve ben altro. A cominciare dalla certezza delle pene, che devono essere anche rieducative, riguardando giovani. I risarcimenti, economici e morali, non ridaranno un figlio e un fratello a chi lo ha perso per sempre, ma non possono non esserci. Targhe, incontri nelle scuole e altre lodevoli iniziative servono, ma deve esserci prima di tutto giustizia", sono le parole del sindaco di Trino.