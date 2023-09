Uno spiraglio per i lavoratori della Sigifer: tre mesi alla Clf

I 79 dipendenti della Sigifer potranno lavorare in distacco alla Clf, ossia la ditta che aveva subappaltato alla stessa Sigifer i lavori sui binari per conto di Rfi. Lo hanno annunciato i titolari dell'azienda di Borgo Vercelli, per cui lavoravano i cinque operai morti nell'incidente di Brandizzo del 30 agosto scorso, in un'assemblea con lavoratori e sindacati.

Evitare la cassa integrazione

Questo potrebbe evitare la cassa integrazione richiesta a partire da lunedì 18 settembre dopo la decisione da parte di Rfi di sospendere ogni rapporto con Sigifer, i cui vertici sono indagati nell'inchiesta relativa all'incidente. La notizia è stata accolta con prudenza dai sindacati, l'intesa è ancora da definire con Clf, al momento non c'è nulla di scritto. Per Ivan Terranova, segretario Fillea-Cgil di Vercelli, non è sufficiente: “Noi chiediamo che questo percorso non duri solo tre mesi ma che ci sia un ragionamento molto più a lungo termine”. Intanto stasera lunedì sera è prevista una commemorazione delle vittime a Brandizzo: una fiaccolata dalla stazione al municipio, dove si terrà un consiglio comunale straordinario.