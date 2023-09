Valsusa. Sassaiola No Tav contro la Guardia di Finanza

In Val Susa proseguono le contestazioni contro la Tavf. Dopo le dimostrazioni dei giorni scorsi a San Didero da parte di un piccolo gruppo di attivisti No Tav, questa sera a Chiomonte c'è stata tensione tra manifestanti NO TAV e squadre della Guardia di Finanza schierate in assetto antisommossa.

Un fitto lancio di pietre è stato indirizzato verso gli agenti che hanno risposto con i lacrimogeni. Non si registrano al momento feriti. Gli scontri sono durati un'ora circa. La situazione, in tarda serata, sembra essere tornata alla normalità.