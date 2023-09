Ventenne eporediese arrestato per resistenza a pubblico ufficiale

Un ragazzo italiano di 20 anni è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Ivrea e Banchette poiché gravemente indiziato del reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.

I poliziotti lo avevano fermato assieme ad un'altra persona durante un controllo in via Nigra, anche se i due, alla vista delle divise, avevano cercato di allontanarsi.

Nel corso del controllo, gli agenti avevano scoperto che uno dei due è destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, provvedimento emesso lo scorso luglio dal Tribunale di Ivrea. Vistosi scoperto, il ventenne per guadagnarsi la fuga prima aveva spintonato un poliziotto, poi aveva cercato di colpire gli operatori con calci, pugni e testate. I suoi tentativi di opporre resistenza sono continuati sia in auto sia in ufficio.