Una lite in stazione a Vercelli per un telefono rubato, e un'invasione della linea Torino-Milano con il conseguente blocco della circolazione per circa 20 minuti. Il tutto è accaduto ieri sera dopo le 23 sulla banchina davanti ai binari della stazione cittadina, ed è terminato con la denuncia di tre minorenni con l'accusa di interruzione di pubblico servizio.

Lite in stazione a Vercelli, binari occupati e circolazione bloccata

Secondo i Carabinieri il litigio era già nato a bordo del treno, dove uno straniero di 27 anni sarebbe stato derubato di un cellulare da parte dei tre minorenni, anch'essi stranieri. La disputa è proseguita sulla banchina della stazione di Vercelli e i toni si sono gradualmente alzati fino alì lancio di qualche pietra e all'invasione dei binari.

Per evitare rischi, la circolazione sulle linee è stata immediatamente sospesa per circa venti minuti. I tre minorenni sono stati identificati e denunciati.