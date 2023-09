Un principio di incendio in tarda serata in via Donizetti a Vercelli. Sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco di Vercelli.

I pompieri hanno provveduto all’estinzione del rogo che interessava materiale legnoso accatastato, e successivamente ha bonificato l’area attraverso l’applicazione di liquido schiumogeno.

Sul posto personale è intervenuta la polizia per ricostruire l'origine dell'incendio.