Chiusa macelleria in Via Berthollet, sanzionato il titolare per 31mila euro

E' stata chiusa (e sanzionato per 31 mila euro il titolare) una macelleria di via Berthollet, con annesso laboratorio di gastronomia, dopo un'ispezione degli operatori dell’Asl e della Polizia Municipale.

Sono state riscontrare gravi carenze igienico-sanitarie relative alla conservazione dei cibi. Sequestrati 500 kg di merce di origine animale e vegetale, 114 litri di bevande e di 103 kg di alimenti confezionati privi di etichettatura in lingua italiana; e 311 confezioni di cosmetici anch’essi privi di etichettatura in lingua italiana.

La Polizia Municipale ha altresì trovato diverse violazioni amministrative, l’esercizio abusivo dell’attività di somministrazione ed altre violazioni connesse alla mancanza dell’indicazione di provenienza della frutta e della verdura in vendita, i prezzi per unità di misura e di prodotto, la revisione della bilancia.

Inoltre, al momento del controllo, il personale dell’Ispettorato del lavoro accertava la presenza, dietro al bancone, di 2 persone intente a lavorare ma prive di regolare contratto e l’assenza del documento Valutazione Rischi.

Il locale era dotato di un impianto video non autorizzato.

L’esercizio è stato sanzionato per 31.000 €.

La macelleria chiusa rientra in una serie di controlli fatti dalla Questura insieme con la Polfer, la Mobile, il reparto Prevenzione Crimine Piemonte della Squadra Cinofili, con l'Arma dei Carabinieri, la Polizia Municipale, l'Asl e l'Ispettorato del Lavoro.

Giovedì scorso (7 settembre) i controlli nelle vie attorno alla Stazione di Porta Nuova. Identificate 145 persone, controllati 5 esercizi pubblici, sanzioni complessive per 38 mila euro, sequestrati in totale 600 chili di cibo.

Inoltre in due ristoranti, in corso Turati e in via San Secondo, sono state rilevate violazioni in materia di tracciabilità alimentari; sono state perciò comminate multe per seimila e 500 euro.