Via Traves, accolti oltre 1.500 migranti

Undici tra i migranti coinvolti nell'incidente del bus a Fiano Romano sono arrivati a Torino, con altri 30, "senza aver ricevuto cure adeguate, solo un primissimo soccorso". A riferirlo Giuseppe Vernero, presidente del Comitato di Torino per l'accoglienza dei richiedenti asilo politico e rifugiati della Croce Rossa Italiana. Vernero era stato sentito in audizione dalla Commissione speciale per il contrasto ai fenomeni di intolleranza e razzismo del Comune di Torino.

Vernero ha spiegato che al centro torinese di accoglienza in via Traves sono state accolte persone "con fratture non trattate o ferite non suturate dopo l'incidente, ma solo medicate e con un bendaggio".

Delle 43 persone arrivate a Torino, 11 sono quindi state portate in ospedale, al Maria Vittoria e al San Giovanni Bosco, e una è ancora ricoverata mentre gli altri sono stati dimessi.

Vernero ha ricordato che "dall'11 luglio sono stati accolti oltre 1.500 migranti provenienti da luoghi di sbarco, 305 quelli presenti oggi, di cui 25 minori e 3 donne". La capienza massima della struttura prevederebbe l'accoglienza di un numero quasi dimezzato rispetto agli oltre trecento presenti.

La permanenza media nel centro, prima di essere smistati presso altri centri di accoglienza straordinaria del torinese, è di 4-5 giorni per gli adulti e di 22 giorni per i minori.

Intanto entro il 30 settembre la prefettura dovrà restituire la struttura al Comune per l'emergenza freddo: appena due settimane di tempo per trovare un'altra collocazione.