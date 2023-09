Vince anche Sonego, l'Italia vola alle Final Eight di Coppa Davis

L'Italia passa il turno di Coppa Davis nonostante la sconfitta nel doppio di Bolelli e Musetti. La sfida con la Svezia termina 2-1 grazie a Lorenzo Sonego, capace di battere in due set Elias Ymer col punteggio di 6-4 6-4. Gli azzurri superano la fase a gironi di Coppa Davis e conquistano le Final Eight, i quarti di finale.

"C'era tanta tensione, tanta adrenalina, e non è mai facile in queste occasioni - ha dichiarato il 28enne torinese a fine gara -. Siamo stati fortunati perché giocavamo in casa, siamo stati bravi a rialzarci nei momenti importanti della partita, sono stati bravi i miei compagni a sostenermi fuori dal campo. E' stato veramente bello condividere questo momento con loro. Adesso c'è tanto tempo e possono cambiare moltissime cose in questi mesi. Chiunque andrà a Malaga darà il massimo. La Davis è ogni volta diversa e questo ci dà la spinta per cercare di vincere il trofeo che è il nostro obiettivo, ma puo' davvero sempre succedere di tutto".