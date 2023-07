Mondo convenienza, accordo fino al 30 settembre. AUDIO

C'è un primo accordo nella vertenza Mondo Convenienza dei lavoratori di Veneta Logistic, la società che ha in appalto le consegne nelle sedi di Volpiano e Settimo, nel torinese.

Si tratta di una misura temporanea - dal 1º agosto al 30 settembre - le parti si incontreranno di nuovo dopo le vacanze. Tra i riconoscimenti ottenuti, le trasferte pagate subito e non dopo due settimane come accadeva in precedenza, e un aumento su base giornaliera per autisti e facchini.

Sui furgoni ci sarà inoltre un registro per le firme in attesa dell'installazione del "marcatempo".

Al tavolo, moderato dal prefetto Raffaele Ruberto, hanno preso parte i rappresentanti dell'azienda, della società in appalto, del sindacato Si Cobas e dei comuni di Settimo e di Torino.

La vicenda Mondo Convenienza era salita alle cronache nei giorni scorsi, quando i lavoratori avevano bloccato gli ingressi a Volpiano e Settimo torinese.