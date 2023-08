Il risveglio di Sestriere dopo la neve d'agosto

La fase di maltempo che ormai da oltre 48 ore sta interessando il Piemonte va gradualmente attenuandosi.

Le precipitazioni, che hanno colpito la nostra regione all'inizio di questa settimana, hanno riversato tra i100 e 150 millimetri di pioggia, ma localmente oltre 200 su alto Vercellese e VCO. Ieri le prime diffuse nevicate sull’arco alpino del Piemonte a quote relativamente basse per il periodo, con imbiancate che si sono spinte fin sotto i 2.000-2.200 metri sulle alte valli di Chisone e Susa e tra i 2.300 e i 2.600 metri altrove con accumuli tra 5 e 15 centimetri (ma difficilmente misurabili dai nivometri automatici e dalle aste manuali a causa del forte vento in quota).

Eventi nevosi nel periodo estivo e negli anni più recenti, si sono registrati il 14/08/2010 e il 15/07/2019 e mediamente se ne registravano con maggiore frequenza tra gli anni ‘70 e ‘90 del 900 sopra i 2.000-2.400 metri. L’eccezionalità di questo evento risulta essere il tracollo delle temperature in poco meno di 72 ore, che localmente ha superato i 20°C nei valori massimi pomeridiani dopo l’intensissima ondata di calore dei giorni 19-25 agosto 2023 (il secondo periodo di 7 giorni più caldo da oltre due secoli e mezzo sul Piemonte, dopo la fase rovente del 7-13 agosto 2003).