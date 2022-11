Ritorno alle radici, il Papa è in Piemonte

L'attesa dei vicini della cugina Carla

"Stiamo aspettando il Papa con ansia". Così una vicina di casa di Carla Rabezzana, cugina di Papa Francesco, che oggi è atteso a Portacomaro (Asti) in occasione dei 90 anni della donna. Rabezzana “è in ansia che aspetta suo cugino Papa - dice la vicina di casa -. Sono qui che aspetto che il Papa mi dia una benedizione, che aiuti me e i miei figli, mio nipote”.