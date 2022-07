Tromba d'aria a Rivarolo, le immagini del palazzo scoperchiato nella notte

Sono due le famiglie fatte allontanare dagli appartamenti della palazzina in via Guido Gozzano, a Rivarolo Canavese, colpita da una tromba d'aria nella notte di oggi, lunedì 4 luglio. Il tetto in lamiera della struttura a tre piani è stato scoperchiato ed è finito nel giardino di un'altra casa, per fortuna senza che nessuno ne fosse colpito.