Canottaggio under 23: 4 medaglie mondiali per il CUS di Torino

Hanno conquistato 2 ori e 2 argenti gli atleti del Centro Universitario Sportivo torinese, in gara ai Campionati del Mondo di Varese. Mesi di sforzi e allenamenti sono stati ripagati. Matteo Tonelli, studente in Scienze Politiche e Sociali all'Università di Torino, ha vinto l'oro come capovoga del 4 di coppia pesi leggeri, battendo la squadra tedesca e stabilendo il nuovo record del mondo. Oro nel 4 di coppia anche Leonardo Tedoldi, studente di Ingegneria Aerospaziale al Politecnico di Torino. Argento per Khadija Alajdi el Idrissi, studentessa di Scienze Infermieristiche all'Università di Torino, capitana della squadra femminile al suo settimo mondiale. Argento anche per Alessandra Faella del Politecnico di Napoli. Per Lucrezia Baudino, di Scienze Infermieristiche all'Università di Torino, 5° posto nella gara 8+. Grande la soddisfazione del CUS torinese per i suoi atleti, che eccellono nello studio praticando sport ad altissimo livello.