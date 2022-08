Funerale di Alberto Balocco, la Cattedrale non basta a contenere la folla

In corso, nella Cattedrale di Fossano, il funerale di Alberto Balocco, l'imprenditore morto venerdì colpito da un fulmine insieme ad un amico durante una gita in bici al colle dell'Assietta. Tantissima la gente che ha voluto dargli un ultimo saluto. Folla lungo tutto il percorso del feretro, dalla casa di famiglia, in via Roma, a Fossano, fino al Duomo. Dietro il carro funebre, la famiglia dell'imprenditore, la moglie e i figli stretti per mano.