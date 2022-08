La memoria della Valle Cervo

Mercoledì 3 agosto alle 18 al Circolo di Rosazza ( Biella) Angelica Sella Presidente della Fondazione Sella e Andrea Pivotto conservatore dell'archivio fotografico della Fondazione presentano la proiezione di foto d'epoca che testimoniano cultura, storia e attività produttive della Valle Cervo.

Un'occasione per stimolare la riflessione su quali percorsi si possano intraprendere per la valorizzazione del territorio a partire dalla preziosa documentazione fotografica dell'Archivio che conta un milione di immagini, tra queste quelle realizzate da Vittorio Sella dedicate alla Valle e quelle dello studio Rossetti attivo a Biella per oltre 100 anni.

Scatti che documentano la vita nei paesi della Valle Cervo, dalle processioni religiose alle attitvità estrattive delle cave di pietra alla scuola per l'edilizia di Campiglia Cervo che ha formato decine e decine di artigiani.