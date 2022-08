Monopattini "selvaggi", la stretta del Comune

Si parla di una stretta, di una nuova “era” per chi utilizza come utente e per chi dà in concessione i monopattini. Dai primi di novembre arriveranno nuove regole. Per allora si concluderà il periodo di sperimentazione cominciato nel 2019, con l'introduzione dei mezzi elettrici a due ruote, in condivisione.

Le ha annunciate il Comune di Torino che farà un nuovo bando con l'obiettivo di ridurre il numero dei gestori (al momento sono otto), contrastare la sosta selvaggia (vedi foto Tgr Piemonte scattate nella notte del 25 agosto) e fare rete con gli altri comuni dell'area metropolitana.

Ad oggi le multe (250 euro) comminate agli utenti indisciplinati sono 533; nel 2021 erano state 371. Dunque un trend in crescita che, se confermato, fino al prossimo dicembre, potrebbe arrivare a quota 1.066.

Nonostante le multe, e il rischio di vedersi revocata la locazione da chi gestisce il servizio per gravi inadempienze, i comportamenti indisciplinati sono aumentati proprio nell'ultimo anno.

E hanno provocato il malumore dei pedoni, che fanno fatica a camminare serenamente sui marciapiedi, e dei commercianti che spesso si trovano i monopattini davanti all'ingresso del negozio.